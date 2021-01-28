Десять новых мостов построят в Москве за четыре года

Глава ведомства отметил, что на данный момент идет возведение семи объектов.

— Среди них мост, ведущий через реку Сходню. Его строительство ведется по программе реконструкции Волоколамского шоссе. Еще четыре инженерных сооружения возводят по масштабному проекту строительства участка Северо-Восточной хорды — от Ярославского до Дмитровского шоссе, — уточнил Рафик Загрутдинов.

Также речь идет о мосте через реку Битцу, который появится в столице по программе строительства участка Юго-Восточной хорды, и мосте через Москву-реку, ведущего от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской.