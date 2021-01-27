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Власти Москвы напомнили об обязательном ношении масок и перчаток в барах 

РИА Новости 29 минут назад
Власти Москвы напомнили о ношении масок и перчаток в барах
Фото: РИА Новости
Масочно-перчаточный режим в столичных барах никто не отменял, на танцполе также нужно быть в маске, сообщил руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее мэр Москвы сообщил об отмене запрета на работу ресторанов, баров, клубов, они снова смогут принимать гостей с 23.00 до 06.00.

Перчаточно-масочный режим никто не отменял… танцевать может быть и неудобно, зато безопасно. И по количеству гостей ограничения и соблюдение социальной дистанции, и я надеюсь, что рынок отреагирует так же взаимовежливо к решениям, которые были приняты сегодня, и будет соблюдать все правила, которые предписаны, и призывать своих гостей их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды.

Алексей Немерюк, руководитель московского департамента торговли и услуг
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