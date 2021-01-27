Власти Москвы напомнили о ношении масок и перчаток в барах

Перчаточно-масочный режим никто не отменял… танцевать может быть и неудобно, зато безопасно. И по количеству гостей ограничения и соблюдение социальной дистанции, и я надеюсь, что рынок отреагирует так же взаимовежливо к решениям, которые были приняты сегодня, и будет соблюдать все правила, которые предписаны, и призывать своих гостей их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды.