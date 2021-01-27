Большинство российских банков, несмотря на отмену требования московских властей об обязательной удаленной работе 30% сотрудников, пока не планирует менять формат работы и возвращать персонал в столичные офисы. Об этом ТАСС сообщили в опрошенных кредитных организациях.

Требование об обязательной удаленной работе 30% сотрудников столичные власти отменили с 27 января 2021 года. Решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки должны принимать сами руководители предприятий и организаций.

Пока сохраняются требования об обязательной удаленной работе всех сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

"Мы будем пока придерживаться прежнего подхода и сохранять количество работающих в офисе на уровне до 30%. Подразделения привыкли к комбинированному режиму работы, с чередованием удаленной работы и офисного присутствия. Комбинированный формат не влияет на качество и результативность работы", — рассказала ТАСС старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова.

Сохранять существующие подходы по работе сотрудников пока планирует и Россельхозбанк . В пресс-службе кредитной организации ТАСС сообщили, что сейчас более 30% работников работают дистанционно. В основном это IT-специалисты, специалисты в области бухгалтерского учета и отчетности. При этом планов переводить сотрудников на постоянную удаленную работу у Россельхозбанка не было.

Новые форматы

Директор по персоналу Альфа-банка Марат Исмагулов заявил ТАСС, что банк на фоне пандемии пришел к новым решениям по работе сотрудников и сейчас возвращать людей с удаленки не собирается.

"Мы пришли к умному решению, которое изменило традиционные подходы к организации совместной работы в Альфа-банке. В основе — гибкая модель, когда часть сотрудников продолжает работать в офисе на постоянной основе, часть работает только удаленно, а большинство — попеременно и дома, и в офисе", — рассказал он.

Исмагулов отметил, что сотрудникам банка нужны не рабочие места, а пространство для встреч и общения.

"Поэтому мы переделали опенспейсы в коворкинги и открываем офисы принципиально новой, "посткоронакризисной" модели, первыми в России. Вместо личного стола каждого сотрудника мы перешли к гибкой системе рассадки. Вместо личных тумбочек — общие локеры. Новое значение приобрели и пространства для переговоров, и для совместной работы", — добавил он.

Новые форматы работы тестирует также Райффайзенбанк . По словам управляющего директора по работе с персоналом банка Владимира Химаныча, кредитная организация учитывает изменения, вводимые правительством, но при этом руководствуется своими оценками происходящего, и пока банк не видит причин менять текущий формат работы.

"В сентябре 2020 года мы запустили пилот проекта по изменению рабочей среды Future of Work, подразумевающий комплексные изменения по различным направлениям организации работы компании. Проект затрагивает более 5,5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне, которые будут поэтапно переходить на гибридный формат работы. Пилот был приостановлен из-за эпидемиологических ограничений, но после их снятия он сможет продолжиться", — сказал Химаныч.

Крупнейшая российская кредитная организация — Сбербанк — планирует действовать в зависимости от развития ситуации с пандемией. При этом каких-либо конкретных решений банк пока не озвучил.

"Сбербанк внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе своего присутствия. Мы будем принимать решения по форматам работы сотрудников в зависимости от дальнейшего развития ситуации с пандемией", — сказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

ЦБ остается на удаленке

В пресс-службе Банка России заявили, что существенных изменений в организации работы подразделений регулятора, расположенных в Москве, в связи с новым решением мэра не планируется. В ЦБ также уточнили, что ранее перевели на удаленный режим работы около 40% сотрудников, и все ключевые процессы адаптированы к этому формату.

"Возращение сотрудников на работу в офисы будет осуществляться поэтапно, в плановом порядке, с учетом изменения эпидемиологической ситуации, и обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора", — добавили в ЦБ.

ВТБ выходит в офис

Единственным среди опрошенных ТАСС банков, заявившем о планах вернуть часть сотрудников в офис, стал ВТБ. В пресс-службе кредитной организации сообщили, что с 1 февраля увеличат долю персонала в Москве, работающего из офиса.

"С учетом текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в отношении сотрудников головной организации в Москве было принято решение об увеличении с 1 февраля количества работающих в офисе с 20-25% до 30-35% фактической численности персонала в зависимости от выполняемого функционала", — сказали в пресс-службе ВТБ.

В банке подчеркнули, что ВТБ постоянно мониторит как показатели эпидемиологической обстановки во всех регионах своего присутствия, так и ситуацию с заболеваемостью в самом банке.