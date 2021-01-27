"Мы будем пока придерживаться прежнего подхода и сохранять количество работающих в офисе на уровне до 30%. Подразделения привыкли к комбинированному режиму работы, с чередованием удаленной работы и офисного присутствия. Комбинированный формат не влияет на качество и результативность работы", — рассказала ТАСС старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова.
Новые форматы
"Мы пришли к умному решению, которое изменило традиционные подходы к организации совместной работы в Альфа-банке. В основе — гибкая модель, когда часть сотрудников продолжает работать в офисе на постоянной основе, часть работает только удаленно, а большинство — попеременно и дома, и в офисе", — рассказал он.
"Поэтому мы переделали опенспейсы в коворкинги и открываем офисы принципиально новой, "посткоронакризисной" модели, первыми в России. Вместо личного стола каждого сотрудника мы перешли к гибкой системе рассадки. Вместо личных тумбочек — общие локеры. Новое значение приобрели и пространства для переговоров, и для совместной работы", — добавил он.
"В сентябре 2020 года мы запустили пилот проекта по изменению рабочей среды Future of Work, подразумевающий комплексные изменения по различным направлениям организации работы компании. Проект затрагивает более 5,5 тыс. из почти 9 тыс. сотрудников банка в 10 офисах в Москве, Омске, Ярославле и Коломне, которые будут поэтапно переходить на гибридный формат работы. Пилот был приостановлен из-за эпидемиологических ограничений, но после их снятия он сможет продолжиться", — сказал Химаныч.
"Сбербанк внимательно отслеживает эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе своего присутствия. Мы будем принимать решения по форматам работы сотрудников в зависимости от дальнейшего развития ситуации с пандемией", — сказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка.
ЦБ остается на удаленке
"Возращение сотрудников на работу в офисы будет осуществляться поэтапно, в плановом порядке, с учетом изменения эпидемиологической ситуации, и обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора", — добавили в ЦБ.
ВТБ выходит в офис
"С учетом текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в отношении сотрудников головной организации в Москве было принято решение об увеличении с 1 февраля количества работающих в офисе с 20-25% до 30-35% фактической численности персонала в зависимости от выполняемого функционала", — сказали в пресс-службе ВТБ.
"Решения по удаленной работе сотрудников принимаются с учетом обстановки в каждом регионе, а также в зависимости от особенностей реализуемого функционала", — уточнили в пресс-службе.