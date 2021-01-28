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Москва

Названа стоимость самой дорогой комнаты в Москве 

Российская Газета и ещё 3 3 часа назад
Цена самой дорогой комнаты в Москве составила 12,8 млн рублей
Фото: РИА Новости
Самая дорогая в столице комната выставлена на продажу за 12,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба агентства ОГРК.
Самый широкий выбор комнат в январе отмечен в Южном административном округе столицы. Там продаются 166 объектов. Средняя стоимость комнаты в этой части города — 3,55 млн рублей. Меньше всего вариантов представлено в Новомосковском, Троицком и Зеленоградском округах.
Самая бюджетная комната в границах МКАД продается на юго-западе города. Она оценивается в 2,15 млн рублей. Ее площадь — 19 квадратных метров. Самая же дорогая — в центре. Комната площадью 18 "квадратов" стоит 12,8 млн рублей.
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