Цена самой дорогой комнаты в Москве составила 12,8 млн рублей

Самая дорогая в столице комната выставлена на продажу за 12,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба агентства ОГРК.

Самый широкий выбор комнат в январе отмечен в Южном административном округе столицы. Там продаются 166 объектов. Средняя стоимость комнаты в этой части города — 3,55 млн рублей. Меньше всего вариантов представлено в Новомосковском, Троицком и Зеленоградском округах.

Самая бюджетная комната в границах МКАД продается на юго-западе города. Она оценивается в 2,15 млн рублей. Ее площадь — 19 квадратных метров. Самая же дорогая — в центре. Комната площадью 18 "квадратов" стоит 12,8 млн рублей.