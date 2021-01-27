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Предприятия общепита в Москве могут восстановиться за 2-3 месяца 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Предприятия общепита могут восстановиться за 3 месяца
Фото: depositphotos.com
Предприятия общественного питания в столице смогут вернуться к нормальной жизни и обычному функционированию за 2-3 месяца. Об этом сообщил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы в первую очередь обращаем внимание на те отрасли, которые являются наиболее пострадавшими. На сегодняшний момент мы видим сильные отставания от показателей прошлого года в отраслях, связанных с общепитом, культурно-массовыми мероприятиями, сферами развлечения и туризма. Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца постепенно, шаг за шагом, эти отрасли будут возвращаться к своей нормальной жизни, к своему нормальному функционированию", — сказал Ефимов.

Он добавил, что перевод сотрудников московских предприятий с дистанционного на очный формат работы приведет к росту пассажиропотока и дополнительному росту спроса на услуги ресторанов, кафе и других заведений.
Рост выручки для ресторанов в Москве после снятия ограничений на работу в ночное время может составить 6-10%.
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