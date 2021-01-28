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Москва

В Коммунарке построят корпус лучевой терапии 

RT на русском и ещё 9 2 часа назад
В Коммунарке построят корпус лучевой терапии
Фото: mos.ru
Корпус лучевой терапии построят на территории многопрофильной клинической больницы в Коммунарке.
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что в корпусе будут функционировать дневной стационар, радиологический блок и лаборатория. Специалисты смогут проводить диагностику и лечение онкологических заболеваний на ранней стадии, а также 3D и 4D лучевую терапию.
Бочкарёв также подчеркнул, что пандемия не повлияла на этапы строительства второй очереди больницы в Коммунарке. По его словам, сейчас уже на 80% завершено строительство инфекционного корпуса на 100 коек, на 60% готово шестиэтажное здание перинатального центра, детский корпус завершён на 47%, амбулаторно-поликлинический корпус — на 46%.
Ранее победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России» Вадим Кочкин в беседе с Nation News рассказал о перспективах лечения онкологических заболеваний.
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Новости Москвы , Строительство , Андрей Бочкарев
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