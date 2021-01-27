На МЖД началась вакцинация против COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции организовали в железнодорожных медицинских учреждениях для работников Московской железной дороги и всех желающих. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"На Московской железной дороге началась прививочная кампания против COVID-19 работников железнодорожного транспорта и всех желающих (по полису ОМС). В Москве прививки можно сделать в поликлинике Центральной клинической больницы "РЖД-Медицина", в Клинической больнице им. Н. А. Семашко и в ее поликлинических отделениях на станциях Лосиноостровская и Перово. Кроме того, вакцинация организована в железнодорожных медицинских учреждениях в Туле, Узловой, Смоленске, Рязани и Калуге", — сообщили в пресс-службе.

В ней добавили, что в первую очередь прививки будут сделаны медицинскому персоналу, железнодорожникам, обеспечивающим безопасность движения поездов, а также работникам образования. Всем прошедшим вакцинацию будет выдан персональный сертификат. Кроме того, данные автоматически вносятся в единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).

"Для вакцинации используется отечественная двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Обеспечивается контроль соблюдения "холодовой цепи" при хранении и транспортировке вакцины", — добавили в МЖД.

Вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года. Запись на нее организована в электронном виде, это можно сделать на портале mos.ru. Власти столицы намерены в перспективе вакцинировать от коронавируса 6-7 млн человек. Кроме того, может быть рассмотрен вопрос преференций для привившихся от коронавируса.

В столице сейчас работают 100 пунктов вакцинации в городских поликлиниках, также привиться теперь можно в ряде частных клиник. Власти Москвы постоянно расширяют список групп граждан, которые могут сделать прививку.