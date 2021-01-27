Мэр осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Коммунарке

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую подстанцию скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«В составе второй очереди была построена современная станция скорой помощи, одна из лучших в городе, для того, чтобы обеспечивать новую территорию качественной и быстрой скорой помощью», — сказал Собянин.

Он напомнил, что первая очередь многопрофильной клинической больницы в Коммунарке была запущена в 2019 году, строительство продолжается до сих пор.

«Мы в 2019 году запустили первую очередь в Коммунарке мощного современного медицинского центра — около 80 тыс. кв. м. И с первых дней запустили его как ковидный госпиталь — первый в России и самый мощный. До сих пор он работает в этой специализации. Помимо самого госпиталя был создан огромный временный город, медицинский, который взял на себя огромную нагрузку, и я очень благодарен врачам Коммунарки, которые продолжают эту борьбу. Параллельно, не останавливаясь, мы строим вторую очередь медицинского центра в Коммунарке. Это еще около 80 тыс. кв. м. Основная специализация этой части — это детское здравоохранение. Это роддом, перинатальный центр, детская больница и детская инфекционная больница, дефицит коек в которых у нас в городе достаточно ощутим. Помимо этого, жители спрашивают по поводу амбулаторного центра в поликлинике. Он строится в составе второй очереди», — уточнил мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство двухэтажного здания подстанции скорой помощи площадью 2,1 тыс. кв. м было начато в октябре 2018 года и завершено в декабре 2020 года. В настоящее время объект подготавливают к открытию. Большую часть первого этажа здания занимает гараж на шесть машин с системами обеззараживания автомобилей. Также на первом этаже расположены медицинские кабинеты для предрейсовых осмотров водителей, комнаты для хранения медикаментов, сбора и обеззараживания медицинских отходов, служебные помещения.

На втором этаже находятся гардероб медиков и водителей с санузлами и душевыми, комната психологической разгрузки, служебные кабинеты заведующего подстанцией, старшего врача и старшего фельдшера, комнаты отдыха выездных бригад, зал совещаний, учебно-методический класс, медицинский архив и складские помещения. В здании установлены рабочие станции ЕМИАС.

Станция оборудована учебно-методическим классом, где врачи смогут не только посещать теоретические занятия, но и отрабатывать практические навыки на специальных манекенах.

На подстанции в Коммунарке планируется разместить восемь бригад скорой помощи. На подстанции будут трудиться 114 человек.

В настоящее время на территории ТиНАО работают 52 бригады скорой помощи.