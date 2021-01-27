Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Высотный жилой комплекс появится в Обручевском районе 

Москва24 и ещё 4 5 часов назад
Высотный ЖК появится в Обручевском районе
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Согласован первый этап строительства высотного жилого комплекса в Обручевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
Жилой комплекс будет расположен по адресу улица Обручева, владение 23. В рамках проекта строительства будет возведено три 34-этажных корпуса на 1 106 квартир, большинство из которых будут двухкомнатные.
Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что первые этажи жилого комплекса отдадут под нежилые помещения. Там смогут разместиться различные магазины, кафе, салоны красоты и другие организации.
На территории ЖК запроектирована трехуровневая подземная стоянка, которая предусматривает места для хранения самокатов, колясок и санок. Около домов также установят ограждения и оборудуют спортивную и детскую площадки, а также пространство для отдыха взрослых. Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки появится жилой комплекс с детским садом и кафе. ЖК на 498 квартир с двухуровневой подземной автостоянкой появится между улицей Лобачевского и платформой "Матвеевское".
Видео дня. Хилькевич захейтили за признание о пережитых домогательствах
Москва24: последние новости
Дом-бриллиант и ребристая башня появятся на ЗИЛе Дом-бриллиант и ребристая башня появятся на ЗИЛе Частичное закрытие станции "Каширская" продлили до 8 февраля Частичное закрытие станции "Каширская" продлили до 8 февраля В московских трамваях возобновили работу кнопок открытия дверей В московских трамваях возобновили работу кнопок открытия дверей
Комментарии 1
Новости Москвы , Валерий Леонов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
00:58
Страшное ДТП в Петербурге попало на видео
Происшествия
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
00:24
Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Общество
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
00:21
Мужчина плоскогубцами избил обидчика своей супруги и попал на видео
Происшествия
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
00:14
Гигантская крыса напала на собаку в Уссурийске
Общество
Банда китайцев орудовала в Петербурге
01:51
Банда китайцев орудовала в Петербурге
Происшествия Криминал
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
00:48
Кошка спасла ребенка от падения с балкона
Общество В мире
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
00:59
На военнослужащих в Подмосковье обрушилась крыша
Происшествия
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
00:56
ФСБ разгромила ячейку террористов под Калугой
Происшествия Криминал
Байден объявил «войну» авторучке
00:20
Байден объявил «войну» авторучке
Политика В мире
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
01:37
Уходя от погони полицейских, трактор переехал водоем
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение