Высотный ЖК появится в Обручевском районе

Согласован первый этап строительства высотного жилого комплекса в Обручевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Жилой комплекс будет расположен по адресу улица Обручева, владение 23. В рамках проекта строительства будет возведено три 34-этажных корпуса на 1 106 квартир, большинство из которых будут двухкомнатные.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что первые этажи жилого комплекса отдадут под нежилые помещения. Там смогут разместиться различные магазины, кафе, салоны красоты и другие организации.

На территории ЖК запроектирована трехуровневая подземная стоянка, которая предусматривает места для хранения самокатов, колясок и санок. Около домов также установят ограждения и оборудуют спортивную и детскую площадки, а также пространство для отдыха взрослых. Ранее сообщалось, что в столичном районе Раменки появится жилой комплекс с детским садом и кафе. ЖК на 498 квартир с двухуровневой подземной автостоянкой появится между улицей Лобачевского и платформой "Матвеевское".