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Москва

В ночных клубах Москвы усилят контроль за соблюдением COVID-мер 

Говорит Москва 1 час назад
В ночных клубах Москвы усилят контроль за соблюдением COVID-мер
Фото: РИА Новости
Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отменил ограничения на работу заведений общепита, которые действовали с 13 ноября.
Как сообщил ТАСС глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, штрафы за нарушение санитарных мер продолжают действовать.
Он добавил, что предпринимателям в Москве по-прежнему рекомендуется предоставить посетителям возможность регистрироваться при входе по QR-кодам и SMS, чтобы в дальнейшем проинформировать их, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус. Система регистрации была введена 19 октября.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин
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