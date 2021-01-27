В ночных клубах Москвы усилят контроль за соблюдением COVID-мер 

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин отменил ограничения на работу заведений общепита, которые действовали с 13 ноября.

Как сообщил ТАСС глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, штрафы за нарушение санитарных мер продолжают действовать.

Он добавил, что предпринимателям в Москве по-прежнему рекомендуется предоставить посетителям возможность регистрироваться при входе по QR-кодам и SMS, чтобы в дальнейшем проинформировать их, если у кого-то из находившихся в заведении одновременно с ними выявят коронавирус. Система регистрации была введена 19 октября.