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В Москве будут вакцинировать курьеров и таксистов без российского гражданства 

Газета.Ru 28 минут назад
В столице будут вакцинировать курьеров и таксистов без российского гражданства
Фото: РИА Новости
В Москве будут вакцинировать от коронавирусной инфекции курьеров и таксистов, у которых отсутствует российское гражданство, такое решение приняли власти города. Об этом сообщается на странице департамента транспорта столицы в Telegram.

«Водители такси контактируют с большим количеством людей, и вакцина обезопасит не только их самих, но и тех, кто пользуется услугами всех агрегаторов», — говорится в сообщении.

В настоящее время в транспортных депо для сотрудников действуют шесть мобильных пунктов вакцинации. В дальнейшем планируется организовать вакцинацию для водителей такси всех таксомоторных компаний.
На этих пунктах привиться смогут также курьеры различных служб доставки.
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