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Москва

Еще восемь перехватывающих парковок появились в столице 

Москва24 15 минут назад
На востоке столицы и в ТиНАО у станций метро и МЦК обустроили восемь перехватывающих парковок со шлагбаумом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Общая вместимость новых паркингов составляет 1 067 машино-мест. 111 мест оборудовали для инвалидов.
Найти две перехватывающие парковки можно у станции метро "Новокосино", три у станции МЦК Измайлово, у станций "Рассказовка" и "Говорово".
Еще припарковаться можно у станции МЦК Соколиная Гора. Оставить машину на перехватывающей парковке можно бесплатно с 05:30 до 02:00 при совершении не менее двух поездок на метро, МЦК или МЦД. Первая из поездок должна быть сделана с ближайшей к парковке станции. Автомобилистам, не пользующимся общественным транспортом после парковки, придется заплатить 50 рублей в час с 06:00 до 22:00, а ночью — 50 рублей в час в течение первых двух часов. После этого времени парковка становится бесплатной.
В городе сейчас работают еще 52 перехватывающие парковки на 11 679 машино-мест. Ознакомиться с полным перечнем паркингов можно на сайте.
Ранее говорилось, что в Москве до конца года увеличат количество парковочных мест для резидентов. Уточняется, что оставить заявку можно по адресу resident@transport.mos.ru.
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