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Москва

Строительство дома по реновации началось в Южнопортовом районе 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Строительство дома по реновации началось в Южнопортовом районе
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Началось строительство жилого дома на 182 квартиры в столичном районе Южнопортовый по программе реновации жилья. Об этом во вторник, 26 января, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор).
Уточняется, что новостройка появится по адресу улица 1-я Машиностроения, дом 5А возле станции метро «Дубровка».
В доме предусмотрены квартиры для маломобильного населения, в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Общая площадь объекта составит поряка 20 тысяч квадратных метров, передает агентство городских новостей «Москва».
Кроме того, специалисты остеклят балконы и лоджии, на фасадах предусмотрят ниши под наружные блоки кондиционеров. На первых этажах будут находиться входные группы с просторным холлом, колясочной, помещениями для консьержа и нежилые помещения общественного назначения.
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Новости Москвы , АГН "Москва"
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