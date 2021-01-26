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Станции МЦД-4 Минская и Аминьевская откроют для пассажиров в 2021 году 

ТАСС и ещё 3 3 часа назад
Станции МЦД-4 Минская и Аминьевская откроют для пассажиров в 2021 году
Фото: РИА Новости
Две новые станции Минская и Аминьевская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) откроют для пассажиров в 2021 году. Об этом сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Два новых вокзала будущего D4 — Минская и Аминьевская откроются на Киевском направлении МЖД уже в этом году. Их соединят с одноименными станциями метро: Минскую со станцией Солнцевской линии, а Аминьевскую — с БКЛ (Большой кольцевой линией — прим. ТАСС). Пересадка составит всего пару минут", — говорится в публикации.

Кроме того, станция Аминьевская станет первой удобной пересадочной станцией на метро для пассажиров, следующих из Новой Москвы в центр столицы. Путь от станций Мичуринец и Внуково, расположенных на территории Новомосковского округа, до первой пересадки на метро составят около 30 минут.

"С запуском станций Минская и Аминьевская у жителей Западного округа Москвы появятся новые точки транспортного каркаса в пешей доступности, которые в том числе повысят перспективность районов. Так, например, около Аминьевской уже ведется строительство жилого квартала", — отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Как сообщил начальник МЖД Михаил Глазков, в ходе строительства станции Аминьевская уложены дополнительные пути и стрелочные переводы, построены две новые пассажирские платформы с навесами. В настоящее время в подземном вестибюле, готовность которого оценивается в 80%, проводятся отделочные работы, установка лифтов и эскалаторов.

"В то же время на станции Минская без остановки движения поездов проводятся сложнейшие работы по надвижке двух пролетных строений путепровода — двухпутного и однопутного. После переключения движения поездов на новый путепровод старое сооружение будет демонтировано. А на его месте появится еще одно пролетное строение, на котором будет уложен четвертый главный путь", — сказал Глазков, чьи слова приводятся в сообщении.

Как добавили в департаменте транспорта, МЦД-4 запланировано запустить до 2024 года. Сейчас ведется программа развития этого направления — строительство новых пригородных вокзалов, дополнительных путей между Москвой и Апрелевкой, соединительной линии между Киевским и Белорусскими направлениями ж/д. Так, в прошлом году на Киевском направлении открыли 4 пригородных вокзала: новая станция Санино и реконструированные Победа, Мичуринец, Крекшино. В 2021 году планируется открыть 7 станций на будущем МЦД-4: кроме новых Минской и Аминьевской завершится реконструкция еще на 5 станциях — Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Международный аэропорт Внуково , ИТАР-ТАСС
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