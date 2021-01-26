Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Спортивную школу № 86 отремонтируют в Бутырском районе 

Москва24 и ещё 4 4 часа назад
Спортивную школу № 86 отремонтируют в Бутырском районе
Фото: Москва24
Спортивную школу № 86 на северо-востоке столицы планируют отремонтировать. Об этом заявила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"В столице растет популярность занятий физической культурой и ведения здорового образа жизни в частности. Это происходит в том числе за счет развития спортивной инфраструктуры и создания возможностей для занятий спортом в непосредственной близости от дома", — рассказала Яковлева.

По ее словам, Мосгосэкспертизой был согласован проект капитального ремонта пятиэтажного здания. Школу построили в 1961 году. Спортшкола находится по адресу улица Яблочкова, дом 3. В ней, как ожидается, будет создана комфортная среда для маломобильных посетителей. Кроме того, будут обновлены инженерные системы.
Снаружи частично поменяют покрытие крыши, систему наружного водоотведения, покрасят стены, металлические лестницы. Ранее сообщалось, что лыжный центр спортбазы "Лесная" реконструируют в Троицке. Для наружной отделки лыжного центра используют стальные композитные панели.
Видео дня. Викторию Боню обокрали на 22 миллиона
Москва24: последние новости
Дом по программе реновации начали строить в Южнопортовом районе Дом по программе реновации начали строить в Южнопортовом районе Акция по вакцинации домашних животных пройдет в ветклиниках Москвы Акция по вакцинации домашних животных пройдет в ветклиниках Москвы Два новых вокзала будущего МЦД-4 откроются для пассажиров уже в 2021 году Два новых вокзала будущего МЦД-4 откроются для пассажиров уже в 2021 году
Комментарии
Новости Москвы , Анна Яковлева , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
00:07
Массовую драку подростков в Кузбассе сняли на видео
Происшествия
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
00:16
Ночной «взрыв» в Ялте сняли на видео
Происшествия
Сапоги-пулеметы показали на видео
00:43
Сапоги-пулеметы показали на видео
Армия Оружие
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
00:10
Коммунальщики «вырастили» 4-этажную сосульку в Перми
Общество
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
01:31
Разбойное нападение на банк в Архангельске попало на видео
Происшествия Криминал
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
02:24
Массовые погромы погрузили Нидерланды в хаос
В мире Происшествия
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
00:17
Напавший на россиян в Стамбуле имеет 30 судимостей
Происшествия В мире
Рыбаков накрыло мощной волной в опасном месте
01:00
Рыбаков накрыло мощной волной в опасном месте
В мире Происшествия
Видео завершения работы мобильного госпиталя
02:23
Видео завершения работы мобильного госпиталя
Армия
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
00:59
Появилось видео возгорания камыша под Анапой
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение