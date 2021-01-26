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В Москве запущен электронный сервис для получения разрешения на работу в такси 

RB.ru и ещё 3 1 час назад
Запущен сервис для получения разрешения на работу в такси
Фото: РИА Новости
С 25 января 2021 года разрешение на работу в легковом такси в Москве можно оформить в электронном виде. Сервис доступен в личном кабинете на портале mos.ru для юрлиц и ИП. Об этом сообщает Департамент информационных технологий (ДИТ) столицы.

«Заявления могут подавать только юридические лица и индивидуальные предприниматели через специальную онлайн-услугу в каталоге услуг для бизнеса в разделе "Транспорт" на портале», — говорится в сообщении.

Чтобы получить разрешение, понадобятся:
документ, удостоверяющий личность; свидетельство о регистрации автомобиля; договор лизинга или аренды ТС, либо копия доверенности на право распоряжения, заверенная у нотариуса; доверенность, если обращается представитель заявителя.
Документы для подтверждения регистрации ИП или юрлица не понадобятся. Портал внесет эти данные автоматически из личного кабинета. Там же можно отслеживать статус заявления и получить электронную версию разрешения, которую нужно будет распечатать.
Также официальный документ можно получить в сервисном центре «Московский транспорт» на Старой Басманной, отметив эту опцию при подаче заявления.
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Новости Москвы , Mos.ru
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