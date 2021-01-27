Интерактивную схему метро добавили в приложение «Московский транспорт»

Приложение «Московский транспорт» обновлено, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«В приложении «Московский транспорт» вышло обновление. Мы добавили интерактивную схему метро и карту парковок. Теперь приложение полезно не только для пассажиров, но и владельцев автомобилей», — говорится в сообщении.

Так, теперь пользователям доступна интерактивная схема метро (построение маршрутов на метро, МЦК и МЦД; проверка загруженности выходов и станций метро; указание удобных вагонов для пересадки; добавление нужных станций в избранное; информация о станциях с указанием объектов инфраструктуры (туалеты, банкоматы, сувенирные киоски и так далее); информация о закрытиях и ограничениях работы на станциях), а также карта парковок (отображение парковочных мест и отметка цветом в зависимости от стоимости парковки); информация о количестве парковочных мест, мест для инвалидов, стоимости парковки, ближайших станциях метро; построение мультимаршрутов на личном автомобиле или каршеринге с учетом городских парковок.