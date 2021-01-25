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Москва

Частичное закрытие станции «Каширская» столичного метро продлено до 8 февраля 

Агентство «Москва» и ещё 5 13 часов назад
Частичное закрытие «Каширской» продлили до 8 февраля
Фото: РИА Новости
На станции столичного метро «Каширская» поезда по направлению из центра останавливаться не будут по 8 февраля. Об этом сообщается в приложении «Метро Москвы».

«Каширская» Замоскворецкой линии частично закрыта до 8 февраля 2021 года включительно. Поезда в направлении из центра на станции не останавливаются, закрыты выходы №1 и №2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для того, чтобы доехать из центра до станции «Каширская», нужно проехать до станции «Кантемировская» и пересесть на поезд в обратную сторону. Для того, чтобы уехать со станции «Каширская» по направлению из центра, нужно доехать до станции «Коломенская» и также пересесть в обратную сторону.
Ранее сообщалось, что станция метро «Каширская» будет частично закрыта до 25 января для ее интеграции в состав Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки.
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Новости Москвы , Закрытие станций метро
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