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Москвичи стали чаще пользоваться услугами такси 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Москвичи стали чаще пользоваться услугами такси
Фото: РИА Новости
В столице растет спрос на услуги такси. Пресс-служба Департамента транспорта Москвы в своем Telegram-канале рассказала, как часто москвичи пользуются каршерингом и вызывают водителей такси.
По данным Дептранса, в пятницу, 22 января, каждый автомобиль столичных сервисов такси выполнил в среднем 11 поездок. Эта цифра на 11 процентов больше чем среднее количество поездок в любой другой будний день января, отметили в департаменте.
Всего 22 января количество поездок за день увеличилось на 75 тысяч, в воскресенье, 24 января, — на 60 тысяч. Лидером по числу заказов стал Яндекс, чьи автомобили обслужили 82 процента поездок. Второе место занял сервис такси Ситимобил.
В пресс-службе ведомства отметили, что в период с 22 по 24 января каждый столичный автомобиль каршеринга был использован в среднем 6 раз. Чаще всего москвичи пользовались услугами компании «Яндекс Драйв», выполнив 45,9 процента поездок. На машинах «Делимобиля» жители столицы осуществили 34,3 процента поездок, на «BelkaCar» — 16,2 процента поездок.
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Новости Москвы , Яндекс
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