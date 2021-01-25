Собянин продлил проект «Школа профессионального роста»

"Принято решение о продолжении в 2021 году проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов. "Школа профессионального роста". Гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза — Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова", — уточнили представители аппарата.

Документ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.

"Школа профессионального роста" реализуется с 2018 года. Участниками школы становятся студенты шестого курса, а также ординаторы второго года обучения. В данную школу набирают по наиболее дефицитным врачебным специальностям: студентов шестого курса — по специальностям "участковый терапевт" и "участковый педиатр" и другим направлениям.

"Участники школы проходят практику в городских больницах и поликлиниках, получая опыт выполнения медицинских манипуляций, отработки действий при неотложных состояниях, а также принимая участие в курации пациентов", — пояснили в пресс-службе.

Учебный материал усваивают без отрыва от основной учебы. Участники школы получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей.

"В случае прекращения договора по инициативе участника школы или неисполнения условий обучения — предусмотрен возврат средств, затраченных на обучение и материальное стимулирование", — заметили в пресс-службе.

В рамках проекта становится возможным обеспечить трудоустройство в городские больницы и поликлиники мотивированных и хорошо подготовленных к работе в реальных условиях молодых специалистов.

Ранее Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Глава города с уверенностью сказал, что сейчас пандемия коронавируса пошла на спад.