Собянин продлил проект «Школа профессионального роста»

Сергей Собянин
поручил продолжить реализацию проекта "Школа профессионального роста". Он ориентирован на студентов-медиков, заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы
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"Принято решение о продолжении в 2021 году проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов. "Школа профессионального роста". Гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза — Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова", — уточнили представители аппарата.
Документ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.
"Школа профессионального роста" реализуется с 2018 года. Участниками школы становятся студенты шестого курса, а также ординаторы второго года обучения. В данную школу набирают по наиболее дефицитным врачебным специальностям: студентов шестого курса — по специальностям "участковый терапевт" и "участковый педиатр" и другим направлениям.
"Участники школы проходят практику в городских больницах и поликлиниках, получая опыт выполнения медицинских манипуляций, отработки действий при неотложных состояниях, а также принимая участие в курации пациентов", — пояснили в пресс-службе.
Учебный материал усваивают без отрыва от основной учебы. Участники школы получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей.
"В случае прекращения договора по инициативе участника школы или неисполнения условий обучения — предусмотрен возврат средств, затраченных на обучение и материальное стимулирование", — заметили в пресс-службе.
В рамках проекта становится возможным обеспечить трудоустройство в городские больницы и поликлиники мотивированных и хорошо подготовленных к работе в реальных условиях молодых специалистов.
Ранее Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Глава города с уверенностью сказал, что сейчас пандемия коронавируса пошла на спад.
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