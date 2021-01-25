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Москва

Собянин продлил проект «Школа профессионального роста» для студентов-медиков 

Москва24 и ещё 13 25 января 2021
Собянин продлил проект «Школа профессионального роста»
Фото: РИА Новости
Сергей Собянин поручил продолжить реализацию проекта "Школа профессионального роста". Он ориентирован на студентов-медиков, заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Принято решение о продолжении в 2021 году проекта практико-ориентированного обучения студентов и ординаторов медицинских вузов. "Школа профессионального роста". Гранты на реализацию проекта получат три федеральных медицинских вуза — Первый МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова", — уточнили представители аппарата.

Документ был подписан мэром столицы Сергеем Собяниным.
"Школа профессионального роста" реализуется с 2018 года. Участниками школы становятся студенты шестого курса, а также ординаторы второго года обучения. В данную школу набирают по наиболее дефицитным врачебным специальностям: студентов шестого курса — по специальностям "участковый терапевт" и "участковый педиатр" и другим направлениям.

"Участники школы проходят практику в городских больницах и поликлиниках, получая опыт выполнения медицинских манипуляций, отработки действий при неотложных состояниях, а также принимая участие в курации пациентов", — пояснили в пресс-службе.

Учебный материал усваивают без отрыва от основной учебы. Участники школы получают дополнительную ежемесячную стипендию в размере 25 тысяч рублей.

"В случае прекращения договора по инициативе участника школы или неисполнения условий обучения — предусмотрен возврат средств, затраченных на обучение и материальное стимулирование", — заметили в пресс-службе.

В рамках проекта становится возможным обеспечить трудоустройство в городские больницы и поликлиники мотивированных и хорошо подготовленных к работе в реальных условиях молодых специалистов.
Ранее Собянин отметил важную роль участия студентов и ординаторов в борьбе с COVID-19. Глава города с уверенностью сказал, что сейчас пандемия коронавируса пошла на спад.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Правительство Москвы , Московская область
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