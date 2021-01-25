Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве 

Сегодня он провел встречу со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей. Она состоялась в резервном госпитале больницы №24 в павильоне №75 на ВДНХ. В ходе мероприятия градоначальник констатировал спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице.

«Мы начали постепенно открывать город для нормальной жизни», — сообщил он.

Собянин отметил, что в настоящее время в Москве по сравнению с другими городами действуют минимальные ограничения, а также обеспечена полная доступность лечения. Он поздравил всех студентов Москвы с Татьяниным днем и поблагодарил их за участие в волонтерской деятельности.

«Отдельное спасибо студентам-медикам, которые плечом к плечу с врачами боролись с ковидом. Во многом благодаря вашим усилиям система здравоохранения функционирует нормально», — добавил мэр.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 99,2 миллиона человек. В России число заболевших превысило 3,73 миллиона человек.