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Москва

В Москве выявили 2317 новых случаев коронавируса за сутки 

Вечерняя Москва и ещё 2 25 января 2021
В Москве выявили 2317 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В столице за последние 24 часа выявили 2317 новых случаев коронавируса. Об этом во вторник, 26 января, сообщил Telegram-канал столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу за инфекцией.
Уточняется, что всего в Москве с начала пандемии выявлено 917 825 случаев COVID-19.
В России за 24 часа выявлен 18 241 новый случай коронавируса в 85 регионах. Из них 10,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 564 летальных исхода.
Ранее москвичам рассказали, кто в столице чаще всего сдает плазму с антителами к COVID-19.
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Новости Москвы , Общество
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