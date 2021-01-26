Пробки на дорогах оценили в семь баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По его информации, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Ховрино), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Новокосино, Восточное Измайлово), на северо-востоке (в районе Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на севере (в районах Дмитровский, Левобережный), на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районе Крылатское), на юге (в районах Чертаново Южное, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районе Гольяново), на северо-востоке (в районах Бибирево, Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Звенигородском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Можайском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Рязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Мичуринском, Кутузовском, Ленинском, Волгоградском, Рязанском, Октябрьском проспектах, на проспектах Маршала Жукова, Андропова, Вернадского, Мира.

Движение на Третьем транспортном и Садовом кольцах преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Кремлевской, Москворецкой, Серебрянической, Котельнической, Садовнической, Софийской, Болотной, Кадашевской набережных, на ул. Балчуг, Солянка, Мясницкая, Большая Лубянка, Петровка, Тверская, Большая Никитская, Новый Арбат, Знаменка, Остоженка, Пречистенка, Большая Якиманка, Большая Полянка, Пятницкая, Новокузнецкая, а также в Театральном, Лубянском, Китайгородском проездах и на Новой площади.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог составит шесть баллов, а в 21:00 — четыре балла.