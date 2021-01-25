В столице за последние 20 лет родились девять тысяч Татьян

Сергея Собянина. Несмотря на то что за последние 20 лет в столице родилось девять тысяч девочек, которых назвали Татьянами, популярность имени начала снижаться с 2009 года, говорится на сайте мэра Москвы

По данным управления ЗАГС города, больше всего Татьян родилось в 2000 году — более 650 девочек. Следующие девять лет москвичи выбирали это имя для своих дочерей примерно одинаковое количество раз, а с 2009 года популярность имени начала снижаться.

Также родители выбирали двойные имена для своих дочерей: Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь.

"За последние 20 лет москвичек называли около 40 разнообразными сложными именами, в составе которых есть имя Татьяна", — говорится в сообщении. Статистика была собрана к Татьяниному дню, который традиционно отмечают в России 25 января.

Название "Татьянин день" происходит от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которая почитается православными в этот день.