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Девять тысяч Татьян родились в Москве в последние 20 лет 

Газета.Ru и ещё 9 5 часов назад
В столице за последние 20 лет родились девять тысяч Татьян
Фото: РИА Новости
Несмотря на то что за последние 20 лет в столице родилось девять тысяч девочек, которых назвали Татьянами, популярность имени начала снижаться с 2009 года, говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
По данным управления ЗАГС города, больше всего Татьян родилось в 2000 году — более 650 девочек. Следующие девять лет москвичи выбирали это имя для своих дочерей примерно одинаковое количество раз, а с 2009 года популярность имени начала снижаться.
Также родители выбирали двойные имена для своих дочерей: Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь.

"За последние 20 лет москвичек называли около 40 разнообразными сложными именами, в составе которых есть имя Татьяна", — говорится в сообщении. Статистика была собрана к Татьяниному дню, который традиционно отмечают в России 25 января.

Название "Татьянин день" происходит от имени раннехристианской мученицы Татьяны Римской, которая почитается православными в этот день.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 января будет общаться со студентами.
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Новости Москвы , Дмитрий Песков , Сергей Собянин , Владимир Путин , Татьяна Римская
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