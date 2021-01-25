Пассажиропоток на «Новых Черемушках» вырос почти вдвое

В понедельник, первый день закрытия участка Калужско-Рижской линии московского метро, пассажиропоток на станции «Новые Черёмушки» увеличился в 1,8 раза. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

До 7 февраля закрыт участок «оранжевой» ветки от станции «Беляево» до «Новых Черемушек». Там прокладывают тоннель будущей Большой кольцевой линии метро.

С момента открытия и до 8:15 утра станцией воспользовались 8,4 тысячи пассажиров. Бесплатные автобусы КМ по состоянию на 8:00 перевезли около 14 тысяч человек, маршрут работает с очень высокой загрузкой. Наиболее удобный путь — через Бутовскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Сокольническую линии. Также будет удобен наземный транспорт.