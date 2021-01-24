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В Москве заметили редких осоеда и серую утку 

РИАМО и ещё 4 6 часов назад
В Москве заметили редких осоеда и серую утку
Фото: © сайт мэра Москвы
На территории столицы обнаружили крайне редких птиц — осоеда и серую утку, ранее они считались исчезнувшими из города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020 году обнаружены виды с нулевой категорией редкости, которые считались исчезнувшими из Москвы — это серая утка и осоед. Их нашли благодаря регулярным учетам специалистов», — говорится в сообщении.

Возвращение в город таких видов говорит о том, что в Москве восстанавливается и развивается экосистема. Это делается с помощью мониторинга, научного опыта и высоких технологий. Специалисты постоянно проводят реабилитацию природных зон, чтобы в них возвращалось все больше редких для столицы зверей и птиц.
На текущий момент на природных территориях города зарегистрировано свыше 40 видов птиц и более десяти видов животных, которые занесены в Красную книгу Москвы. В природных зонах столицы обитают, к примеру, редкие заяц-русак, черный хорь и лесная куница. А среди птиц — чибис, канюк, лысуха и пестрый дятел.
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