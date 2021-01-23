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Погода в Москве: синоптики рассказали об облачной погоде с осадками 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Синоптики рассказали о погоде в столице
Фото: ТАСС
Облачная погода с небольшими осадками и температурой до трех градусов тепла ожидается в Москве в субботу, сообщают синоптики.
Синоптики прогнозируют днем в Москве и Подмосковье до трех градусов тепла, ночью в столице похолодает до нуля, по области — до трех градусов мороза, передает ТАСС.
Местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололедица.
Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве до 13.00 мск, в Подмосковье — до 14.00 мск воскресенья.
Скорость юго-западного и южного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит в регионе 744 мм ртутного столба.
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Новости Москвы , Погода , ИТАР-ТАСС
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