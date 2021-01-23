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Москва

В Москве смягчили коронавирусные ограничения 

Профиль 20 минут назад
В Москве смягчили коронавирусные ограничения
Фото: ©АГН Москва
Мэрия Москвы постепенно снимает ограничения, направленные на борьбу с COVID-19. С пятницы, 22 января, частично вернутся к нормальному режиму работы учреждения образования и культуры.
К очному обучению могут вернуться колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Вузы федерального подчинения останутся на дистанционном режиме как минимум до 6 февраля. В образовательных учреждениях установили безопасные лампы для обеззараживания воздуха и заготовили антисептик для обработки рук. Учащихся и сотрудников с симптомами ОРВИ на занятия допускать не будут, рассказали в департаменте образования и науки Москвы ТАСС.
В Москве снова могут начать работу детские развлекательные центры, детские уголки и комнаты в торгово-развлекательных центрах. При этом в них должно находиться не более половины от возможного количества детей и взрослых.
Концертные залы, кинотеатры и театры смогут заполнять зрительные залы на 50%. В Москве снова начнут работать музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Можно будет проводить массовые мероприятия — на них тоже будет действовать ограничение на 50% посетителей. Сотрудников и посетителей призывают носить маски и перчатки и не забывать о социальном дистанцировании.
Ранее «Профиль» писал о том, что в российской столице фиксируется снижение заболеваемости COVID-19 по всем направлениям. Об этом во вторник, 19 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
За минувшие сутки в России выявили 21887 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заражений за сутки, как и прежде, фиксируется в Москве. Там выявили 3458 новых случаев COVID-19.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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