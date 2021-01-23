В Москве смягчили коронавирусные ограничения 

Мэрия Москвы постепенно снимает ограничения, направленные на борьбу с COVID-19. С пятницы, 22 января, частично вернутся к нормальному режиму работы учреждения образования и культуры.

К очному обучению могут вернуться колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Вузы федерального подчинения останутся на дистанционном режиме как минимум до 6 февраля. В образовательных учреждениях установили безопасные лампы для обеззараживания воздуха и заготовили антисептик для обработки рук. Учащихся и сотрудников с симптомами ОРВИ на занятия допускать не будут, рассказали в департаменте образования и науки Москвы ТАСС

В Москве снова могут начать работу детские развлекательные центры, детские уголки и комнаты в торгово-развлекательных центрах. При этом в них должно находиться не более половины от возможного количества детей и взрослых.

Концертные залы, кинотеатры и театры смогут заполнять зрительные залы на 50%. В Москве снова начнут работать музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Можно будет проводить массовые мероприятия — на них тоже будет действовать ограничение на 50% посетителей. Сотрудников и посетителей призывают носить маски и перчатки и не забывать о социальном дистанцировании.