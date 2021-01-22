Собянин уволил главу управы района Теплый Стан 

«Освободить Журавлева Павла Михайловича от замещаемой должности главы Теплый Стан города Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы 22 января 2021 года в связи с истечением срока действия служебного контракта», — говорится в документе.

Журавлев занимал указанную должность с 2014 года. Родился в 1976 году. С 2003 года на государственной гражданской службе. Работал в управе Ломоносовского района Юго-Западного округа Москвы.

В 2006 году стал заведующим сектором экономики, потребительского рынка и услуг управы района Теплый Стан. С 2008 года руководитель аппарата управы района Теплый Стан. С 2011 года заместитель главы управы по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг района Теплый Стан. С 2012 года был первым заместителем главы управы по вопросам строительства, экономики, потребительского рынка и услуг района Теплый Стан.