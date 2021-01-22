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Собянин уволил главу управы района Теплый Стан 

РИАМО и ещё 2 1 час назад
Собянин уволил главу управы района Теплый Стан
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы района Теплый Стан Павла Журавлева, документ опубликован на официальном сайте мэра города.

«Освободить Журавлева Павла Михайловича от замещаемой должности главы Теплый Стан города Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы 22 января 2021 года в связи с истечением срока действия служебного контракта», — говорится в документе.

Журавлев занимал указанную должность с 2014 года. Родился в 1976 году. С 2003 года на государственной гражданской службе. Работал в управе Ломоносовского района Юго-Западного округа Москвы.
В 2006 году стал заведующим сектором экономики, потребительского рынка и услуг управы района Теплый Стан. С 2008 года руководитель аппарата управы района Теплый Стан. С 2011 года заместитель главы управы по вопросам экономики, потребительского рынка и услуг района Теплый Стан. С 2012 года был первым заместителем главы управы по вопросам строительства, экономики, потребительского рынка и услуг района Теплый Стан.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Павел Журавлев
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