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Москва

В Московском метро можно будет оплачивать проезд «Тройкой» в смартфоне 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Москвичи смогут оплачивать проезд в метро виртуальной картой «Тройка»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Москвичи получат возможность загрузить в свои мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ей проезд в метрополитене. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
Ведомство уже тестирует «длинные» билеты совместно с ВТБ, Google, Samsung и Mastercard. В ходе эксперимента постепенно будет увеличиваться количество станций и типы билетов, после чего технологию смогут официально ввести по всему столичному метро, МЦД и в другом транспорте столицы.
Пассажиры с нетерпением ждали появления этого сервиса. Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Оплачивать проезд можно будет с помощью своего смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра и главы дептранса Максима Ликсутова.
Виртуальная карта станет доступна для владельцев смартфонов с NFC на платформе Android. Чтобы ей пользоваться, нужно скачать приложение «Метро Москвы». Сейчас через этот сервис уже можно пополнить баланс карты или купить любой другой билет.
Ранее в столичной подземке появились карты «Тройка» с изображением знаменитой куклы Барби. Их выпуск приурочен к выходу на линию метро первых женщин-машинистов, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии
Новости Москвы , Максим Ликсутов , Банк ВТБ , Google
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