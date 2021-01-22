Москвичи смогут оплачивать проезд в метро виртуальной картой «Тройка»

Москвичи получат возможность загрузить в свои мобильные телефоны виртуальную версию карты «Тройка» и оплачивать ей проезд в метрополитене. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Ведомство уже тестирует «длинные» билеты совместно с ВТБ Google , Samsung и Mastercard. В ходе эксперимента постепенно будет увеличиваться количество станций и типы билетов, после чего технологию смогут официально ввести по всему столичному метро, МЦД и в другом транспорте столицы.

Пассажиры с нетерпением ждали появления этого сервиса. Скоро можно будет вообще не носить с собой карту. Оплачивать проезд можно будет с помощью своего смартфона, как мы это делаем сейчас с банковскими картами, — приводятся в сообщении слова заместителя мэра и главы дептранса Максима Ликсутова

Виртуальная карта станет доступна для владельцев смартфонов с NFC на платформе Android. Чтобы ей пользоваться, нужно скачать приложение «Метро Москвы». Сейчас через этот сервис уже можно пополнить баланс карты или купить любой другой билет.

Ранее в столичной подземке появились карты «Тройка» с изображением знаменитой куклы Барби. Их выпуск приурочен к выходу на линию метро первых женщин-машинистов, сообщал NEWS.ru.