За сутки в Москве выявили 3037 заболевших коронавирусом 

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 3037 жителей столицы. Всего за время пандемии в Москве зарегистрировано 907 389 случаев инфицирования COVID-19.

За последние сутки в Москве выявили 3037 случаев заражения коронавирусом, за всё время пандемии в столице выявили 907 389 случаев инфицирования, — говорится в сообщении московского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего за последние 24 часа в российских регионах коронавирус подтверждён у 21 513 человек. Помимо Москвы, наибольшее количество заражённых зарегистрировано в Санкт-Петербурге (3104) и Московской области (1142).

За прошедшие сутки в Москве после перенесённого коронавируса выздоровели 5629 человек, скончались от инфекции 72 пациента столичных больниц. Всего с начала пандемии от COVID-19 вылечились 763 500 москвичей, умерли — 12 831.

Как писал NEWS.ru, в столице и Московской области 22 января частично снимают коронавирусные ограничения. Колледжи, спортивные школы и дополнительное образование начнут очную работу в Москве. Транспортные карты учащимся разблокируют. Из-за решения Минобрнауки вузы по-прежнему будут закрыты — студенты будут на удалёнке до 6 февраля.

Работу возобновляют детские развлекательные центры, лагеря дневного пребывания, детские комнаты в торговых центрах и прочие подобные заведения. Но ограничения на число посетителей установлено в 50%. Московские музеи и библиотеки снова приглашают посетителей. В театры, кинотеатры и концертные залы также можно сходить, но там ограничения на 50% заполняемости. При тех же условиях возобновляется проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий.