Вузы вернутся к очной работе после 6 февраля

Вузы Москвы вернутся к очной работе после 6 февраля. Это решение коснётся и университеты Санкт-Петербурга.
Об этом заявил ректор МГУ им. Ломоносова Виктор Садовничий.
«По просьбе министра я собираю ректоров. Скорее всего, у нас будет вот этот очный формат с элементами дистанционного», — уточнил глава Российского союза ректоров в эфире телеканала «Россия 1».
В начале ноября Минобрнауки предписало руководителям подведомственных вузов Москвы и Петербурга с 13 ноября 2020 года по 6 февраля 2021 года перевести студентов на дистанционное обучение. Региональным университетам было рекомендовано принимать решение о возвращении к дистанционной форме по согласованию с местными органами Роспотребнадзора.