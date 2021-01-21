Вузы вернутся к очной работе после 6 февраля

Вузы Москвы вернутся к очной работе после 6 февраля. Это решение коснётся и университеты Санкт-Петербурга

«По просьбе министра я собираю ректоров. Скорее всего, у нас будет вот этот очный формат с элементами дистанционного», — уточнил глава Российского союза ректоров в эфире телеканала «Россия 1».