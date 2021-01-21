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Москва

Москва встала в десятибалльных пробках 

Мослента 13 минут назад
Пробки в городе достигли 10 баллов
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Загруженность дорог в Москве вечером в четверг, 21 января, достигла десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки».
В связи с продолжительным снегопадом и гололедицей транспорт двигается по дорогам медленнее. Наибольшие затруднения, по информации на 18:55, наблюдаются почти по всему Садовому кольцу, бульварам и на Третьем транспортном кольце. В некоторых местах движение перекрыто.
Также транспорт замедлился на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Золоторожской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, Варшавском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

«Мы рекомендуем без необходимости не садиться за руль, сегодня лучше пользоваться городским транспортом, он готов к увеличению пассажиропотока», — призывает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание, что на улицах много снега и машины продолжают буксовать.
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