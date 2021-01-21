Пробки в городе достигли 10 баллов

Загруженность дорог в Москве вечером в четверг, 21 января, достигла десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки»

В связи с продолжительным снегопадом и гололедицей транспорт двигается по дорогам медленнее. Наибольшие затруднения, по информации на 18:55, наблюдаются почти по всему Садовому кольцу, бульварам и на Третьем транспортном кольце. В некоторых местах движение перекрыто.

Также транспорт замедлился на Тверской и Большой Никитской улицах, Новом Арбате, Кремлевской, Софийской, Котельнической, Золоторожской и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Неглинная, Мясницкая, Долгоруковская, проспекте Мира, Варшавском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов.

«Мы рекомендуем без необходимости не садиться за руль, сегодня лучше пользоваться городским транспортом, он готов к увеличению пассажиропотока», — призывает столичный дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве обратили внимание, что на улицах много снега и машины продолжают буксовать.