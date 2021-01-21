Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столичном регионе в пятницу, передает "Москва 24".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В первой половине дня возможен гололед", — сообщили синоптики.

По их прогнозам, днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса, по области — до +2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Метеорологи подчеркнули, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.