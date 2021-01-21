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Погода в Москве: синоптики рассказали о погоде в столице в пятницу 

Газета.Ru и ещё 5 21 января 2021
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Фото: ТАСС
Облачная погода с небольшими осадками ожидается в столичном регионе в пятницу, передает "Москва 24".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие осадки. В первой половине дня возможен гололед", — сообщили синоптики.

По их прогнозам, днем столбики термометров будут показывать от -1 до +1 градуса, по области — до +2 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Метеорологи подчеркнули, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.
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Новости Москвы , Погода , Москва24 , Московская область
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