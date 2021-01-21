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Москва

Главный инфекционист Москвы рекомендовала людям из групп риска привиться от коронавируса 

Мария Иванова 2 часа назад
Главный инфекционист Москвы рекомендовала людям из групп риска привиться от коронавируса
Фото: ТАСС
Главврач московской инфекционной больницы № 1 Светлана Сметанина призвала россиян старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями сделать прививку от коронавируса, пишет «Вечерняя Москва». У людей из этих групп риска COVID-19 протекает особенно тяжело.
Люди в возрасте и/или с хроническими заболеваниями чаще других нуждаются в интенсивной терапии, чаще попадают в реанимацию и на аппараты ИВЛ, рассказала медик.
Сметанина отметила, что вакцинация очень важна и для тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей.

«Любые инфекционные заболевания проще предотвратить, чем лечить их последствия», — подчеркнула врач.

Уже долгое время вакцины защищают человечество от опасных болезней, которые в «довакцинальную эпоху приводили к печальным последствиям». По мнению Сметаниной, только вакцинация позволит кардинальным образом изменить ситуацию с COVID-19.
Врач подчеркнула, что клинические исследования подтвердили безопасность препарата, прививка переносится хорошо.

«Она безопасна, потому что не содержит коронавирус. Иммунитет начинает формироваться уже после первой дозы прививки. Повторная прививка подстегивает иммунный ответ организма и дает более длительный эффект», — объяснила медик.

Сама Сметанина и многие ее коллеги уже сделали прививку.
Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, в августе прошлого года. Он рассказал, что препарат эффективно работает, создает у людей устойчивый иммунитет и не вызывает серьезных побочных эффектов. Одна из дочерей Путина сделала прививку.
В начале декабря Путин поручил начать в стране вакцинацию — сначала для отдельных групп жителей. С 18 января на прививку могут записаться все желающие россияне, в том числе через портал Госуслуг.
Вакцинация в России бесплатна и добровольна, вакцина одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Подробности о вакцине можно узнать на сайте
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Новости Москвы , Светлана Сметанина , Владимир Путин , ВОЗ
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