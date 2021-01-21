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В столице появится более 50 новых трамваев 

Вести Подмосковья 3 часа назад
В городе появится более 50 новых трамваев
Фото: РИА Новости
В 2021 году в северной и северо-западной части столицы начнут работу 59 новых низкопольных трамваев. Об этом сообщается на официальном Telegram— аккаунте московского Дептранса.
40 транспортных средств будут состоять из одной секции, оставшиеся 19 трамваев будут располагать в себе три секции. На данный момент в ведомстве еще не решили на каких линиях начнут движение трехсекционные трамваи, так как для начала следует проанализировать поток пассажиров. Однако машины с одной секцией станут единственными в своем роде в Москве.

«Они больше предыдущего поколения: такие трамваи вмещают 110 человек, а сидя в них, могут ездить на 18% больше пассажиров», — заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что контроль за состоянием общественного транспорта был усилен, так как неожиданные морозы ударили по столице и Подмосковью. Весь транспорт проходит диагностику оборудования.
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Новости Москвы , Максим Ликсутов , Московская область
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