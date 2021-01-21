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Москва

Собянин вручил награды сотрудникам московской полиции 

Агентство «Москва» и ещё 1 3 часа назад
Собянин вручил награды сотрудникам полиции
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин наградил сотрудников столичной полиции, удостоенных городских наград и переходящего вымпела за первое место в номинации «Лучшее УВД по административному округу». Церемония награждения прошла в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве по итогам 2020 года, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Первое место в номинации «Лучшее УВД по административному округу» заняло УВД по Юго-Западному административному округу города. Переходящий вымпел получил начальник управления, генерал-майор полиции Юрий Демин.
Двое сотрудников столичной полиции награждены знаками отличия «За безупречную службу городу Москве». Начальник УВД по Западному административному округу столицы, генерал-майор полиции Анатолий Фещук удостоен почетного звания «Почетный работник правоохранительных органов города Москвы».
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Новости Москвы , Анатолий Фещук , Сергей Собянин , Юрий Демин , МВД , АГН "Москва"
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