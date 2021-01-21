ФОК могут построить в Южном Бутове 

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На пересечении улицы Академика Понтрягина и улицы Адмирала Лазарева планируется постройка физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом заявили представители Москомстройинвеста, сообщает Агентство "Москва".

По данным ведомства, рабочей группой Градостроительно-земельной комиссии города по вопросам градостроительной деятельности принято решение о целесообразности внесения изменений в ПЗЗ. Речь идет о новом спортивном объекте, который может появиться в Южном Бутове.

Согласно информации пресс-службы, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова заявила, что площадь ФОК может составить три тысячи квадратных метров. Спортобъект разместят на территории в 0,6 га.

"По результатам внесения изменений в ПЗЗ участок под строительство в дальнейшем предлагается реализовать на торгах", — уточнила председатель комитета.

Ранее многопрофильный спортивный клуб открылся в районе Южное Медведково. В большом зале установлены современные спортивные тренажеры, также в клубе есть SPA-салон.