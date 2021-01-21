«Активные граждане» обсудят проект Рублево-Архангельской линии метро 

В проекте "Активный гражданин" начались новые онлайн-обсуждения, посвященные Рублево-Архангельской линии метро, говорится на портале мэра и правительства Москвы

Общественные обсуждения по проекту строительства метро продлятся до 2 февраля. Москвичи смогут задать консультантам интересующие вопросы, а также внести свои предложения.

"Благодаря появлению новой линии метро улучшится транспортное обслуживание максимального количества проживающих и работающих на территории районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники — это более 700 тысяч человек. Для жителей этих районов появится альтернативный маршрут для передвижений по городу", — рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Новую линию с протяженностью 12,65 километра проложат на глубине порядка 30 метров. В нее войдут шесть станций — "Звенигородская", "Карамышевская", "Бульвар Карбышева", "Живописная", "Строгино" и "Липовая аллея".

В будущем Рублево-Архангельскую линию могут соединить с Бирюлевской линией, образовав новый подземный диаметр. Бирюлевская линия будет пересекаться со строящейся Троицкой и действующей Замоскворецкой линиями.