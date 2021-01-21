Собянин объявил о смягчении ковид-ограничений в Москве 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи со снижением заболеваемости коронавирусом и массовой вакцинацией в Москве возобновляется работа учреждений культуры и разрешено проведение массовых мероприятий. Об этом столичный градоначальник заявил в своем блоге.

Собянин отметил, что последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, что «значительно меньше, чем в конце декабря».

Также, по его словам, ощутимо снизилась госпитализация, и выросли темпы вакцинации.

В связи с этим мэр Москвы подписал указ о смягчении введенных ранее ограничений.

«С 22 января 2021 года колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения возвращаются к обычному режиму работы; максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается с 25% до 50% общей вместимости зрительного зала; отменяются ограничения на функционирование детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ; возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, спортивных, рекламных и иных мероприятий», — подчеркнул он.

При этом Собянин отметил, что «количество посетителей не может превышать 50% от общей вместимости помещений».

Однако, по словам столичного градоначальника, продолжает действовать требование о переводе не менее 30% сотрудников организаций в режим дистанционной работы, ограничения для не сделавших прививки москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а также особый режим для кафе, клубов и дискотек. До 6 февраля 2021 года также продлено дистанционное обучение в федеральных вузах.

«Я искренне надеюсь, что улучшение эпидемиологической ситуации продолжится, и тогда мы сможем смягчить и другие пока еще сохраняющиеся ограничения», — подчеркнул Собянин.