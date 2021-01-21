Рижский вокзал признали памятником архитектуры

Ансамбль Рижского вокзала в столице получил статус объекта культурного наследия регионального значения, его запрещено сносить, сообщается на сайте мэра Москвы

"Ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Он считается одним из самых примечательных архитектурных творений в Москве и традиционно притягивает взгляды жителей и гостей столицы. Теперь его внешнее и внутреннее убранство стало предметом особой охраны государства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ансамбль включает в себя здание пассажирского вокзала и примыкающее к нему здание бывшего Музея транспорта. Рижский вокзал является образцом псевдорусского или неорусского стиля. Для стиля характерно использование элементов древнерусского зодчества. Вокзал возвели в 1899 году, добавляется в сообщении.

"Здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником. Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. В главной части находился вестибюль багажного отделения и залы для пассажиров первого и второго класса. В правом крыле располагалась парадная комната, а в левом — зал ожидания для пассажиров третьего класса", — приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.

Он подчеркнул, что благодаря статусу объекта культурного наследия здание вокзала и примыкающий к нему музей нельзя сносить. Помимо этого, реставрировать строения можно только под контролем Мосгорнаследия и после согласования проекта работ со специалистами.