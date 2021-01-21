Рижский вокзал признали памятником архитектуры

"Ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. Он считается одним из самых примечательных архитектурных творений в Москве и традиционно притягивает взгляды жителей и гостей столицы. Теперь его внешнее и внутреннее убранство стало предметом особой охраны государства", — говорится в сообщении.
"Здание пассажирского вокзала состоит из трех двухэтажных частей, выполненных в стиле древнерусских теремов с затейливыми окнами и часами под высоким кокошником. Центральная и две боковые части соединены между собой одноэтажными переходами. В главной части находился вестибюль багажного отделения и залы для пассажиров первого и второго класса. В правом крыле располагалась парадная комната, а в левом — зал ожидания для пассажиров третьего класса", — приводятся на сайте слова руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова.