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Собянин: За три года в Москве планируется построить 30 поликлиник 

Российская Газета 39 минут назад
В Москве построят 30 поликлиник за три года
Фото: РИА Новости
Столица продолжает модернизировать материально-техническую базу здравоохранения города. Благодаря вниманию к этим вопросам к приходу пандемии в городе оказалась готова к вводу в строй суперсовременная больница в Коммунарке, еще один инфекционный центр в Вороновском на 800 коек строители построили за 34 дня. Медицинские новостройки и сейчас в центре внимания правительства города. Об этом говорил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящейся поликлиники на улице Авиаторов в районе Солнцево.

"Ведем масштабное строительство объектов здравоохранения, — сказал глава города. — На ближайшие три года по планам Адресной инвестиционной программы города предусмотрено строительство 30 зданий поликлиник".

Новое здание для поликлиники N 212, которая обслуживает помимо населения самого Солнцева также жителей Новопеределкино и Внуково, начали возводить в мае прошлого года. Но, по словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, ее строительная готовность составляет уже 55 процентов.

"По плану завершение у нас — первый квартал 2022 года, но, думаю, что закончите раньше", — заключил Сергей Собянин, осмотрев стройку.

А гендиректор компании генподрядчика Дмитрий Соснин добавил, что в феврале в здание уже дадут тепло и в ближайшее время приступят к облицовочным работам.
Строители надеются, что новая поликлиника понравится и медикам, и пациентам, которые в ней будут лечиться. Состоит она из двух пятиэтажных блоков, соединенных общей трехэтажной зоной. Места там вполне достаточно для того, чтобы разместить взрослую поликлинику на 500 посещений в смену и детское отделение на 250 посещений. Но взрослый и детский блоки будут изолированы друг от друга. Площадка под новостройку выбрана очень удобная — поблизости от строящихся кварталов Солнцева и остановки целого ряда автобусов, которые идут в том числе и до станции метро. Рукой подать до медпомощи будет теперь и многочисленным садовым товариществам, а также жителям деревни Румянцево.
Прием в новой поликлинике будут вести как врачи общей практики — терапевты и педиатры, так и узкие специалисты: отоларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи, гинекологи и другие. Оборудование для лечения и диагностики они получат самое современное, необходимое по московским стандартам. Рентген, флюорограф, маммограф, УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопическую стойку для цистоскопии и другое. Благодаря этому наиболее распространенные обследования жители района смогут проходить в шаговой доступности от дома.
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Новости Москвы , Дмитрий Соснин , Сергей Собянин , Международный аэропорт Внуково
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