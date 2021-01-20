В Солнцеве строят детско-взрослую поликлинику

В больнице будут обслуживать жителей Солнцева и близлежащих районов ТиНАО. Здесь можно будет пройти обследование, попасть на прием к терапевту и узким специалистам.

Продолжается строительство детско-взрослой поликлиники в Солнцеве. Площадку посетил Сергей Собянин

«Ведем масштабное строительство объектов здравоохранения. В ближайшие три года в рамках Адресной инвестиционной программы города предусмотрено строительство 30 зданий поликлиник. Одно из них строится в Солнцеве. Начали строительство в прошлом году, но уже темпы неплохие и готовность достаточно большая по объему выполненных работ. По плану завершение строительства у нас в первом квартале 2022 года, но я думаю, вы закончите раньше», — сказал Мэр Москвы.

Специалисты уже возвели основной каркас здания. Сейчас идут работы по устройству фасадов и кровли, установке внутренних перегородок, прокладываются внешние инженерные сети и монтируется приточно-вытяжная вентиляция. Готовность объекта составляет 55 процентов.

«Контур весь закрыт, конструкции все смонтированы, здание возведено на 100 процентов. Конструкция готова к облицовке. В корпусе у нас вся инженерная система разведена в полном объеме», — рассказал Дмитрий Соснин, генеральный директор ООО «Новые строительные технологии».

Строительство детско-взрослой поликлиники на улице Авиаторов в Солнцеве начали в мае 2020 года. Оно идет за счет Адресной инвестиционной программы Москвы. Общая площадь пятиэтажного здания с цокольным этажом составит 10,6 тысячи квадратных метров. Поликлиника будет состоять из двух блоков, соединенных общей трехэтажной зоной.

В здании планируется разместить филиал № 6 городской поликлиники № 212, здесь будет работать взрослое отделение на 500 посещений и детское на 250 посещений в смену. В поликлинику смогут обращаться 50 тысяч жителей Солнцева, а также 40 тысяч взрослых и 10 тысяч детей, проживающих в ближайших районах ТиНАО. Их будут обслуживать 136 специалистов (56 врачей, 64 медицинские сестры и 16 других сотрудников).

Новая поликлиника расположена рядом с жилыми кварталами 5-го и 6-го микрорайонов Солнцева, жилым комплексом «Лучи», деревней Румянцево и садоводческими товариществами. Большинство будущих пациентов смогут добираться до нее пешком.

В нескольких десятках метров от входа в поликлинику находится остановка автобусов № 330, 518 и 686, следующих по району Солнцево (в том числе и до станций метро). А до главного здания поликлиники № 212 (Солнцевский проспект, дом 11а) можно добраться на общественном транспорте или пешком, она находится на расстоянии 1,1 километра.

Сергей Собянин подчеркнул, что со временем район Солнцево будет комплексно обустроен.

«В Солнцеве строится достаточно большой объем жилья. Поэтому параллельно возводятся торговый центр, спортивный комплекс, начинает строиться школа, недавно были построены детский сад и школа», — добавил он.

Открытый ресепшен, удобная логистика и современное оборудование

Взрослый и детский блоки поликлиники будут максимально изолированы друг от друга. Для обеспечения эпидемиологической безопасности предусмотрены отдельные входы и выходы, лестницы и лифты. Это позволит разделять потоки пациентов.

Отделение диагностики оснастят современным медицинским оборудованием — рентген-аппаратом, флюорографом, маммографом, УЗИ экспертного класса, видеоэндоскопической стойкой для цистоскопии и другим. В целом установят 794 устройства. Пациенты смогут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому.

Пациентов будут принимать врачи общей практики и терапевты, педиатры, кардиологи, оториноларингологи, хирурги, неврологи, офтальмологи, урологи, акушеры-гинекологи и другие специалисты. В кабинеты медперсонала установят компьютеры, подключенные к ЕМИАС.

Оказание медицинской помощи организуют в соответствии с новым московским стандартом поликлиник . Так, зонирование помещений будет продумано, чтобы снизить вероятность возникновения очередей, а ожидание приема станет максимально комфортным.

Кабинеты самых посещаемых врачей разместят на нижних этажах, например кабинеты сдачи анализов и дежурных врачей. За ними расположатся кабинеты врачей общей практики, педиатрические и другие отделения. На верхних этажах откроют отделения функциональной диагностики, дневной стационар и хирургический блок, которые наименее посещаемы. Отделение лучевой диагностики, общее для детского и взрослого блоков, будет находиться на третьем этаже. Гардеробные, картохранилище, медицинский архив и зал совещаний на 90 человек разместят на цокольном этаже.

В здании оборудуют много открытых пространств с диванами и другой комфортной мебелью. Пациентов станут встречать на открытом ресепшене.

В распоряжении врачей и медицинских сестер будут уютные комнаты и зоны для отдыха, где можно пообщаться, перекусить или выпить чашку кофе. В кабинетах установят эргономичную мебель — кресла, шкафы, столы и стулья.

В поликлинике установят противопожарную сигнализацию, современные системы видеонаблюдения, вентиляции и кондиционирования.

Прилегающую территорию (0,5 гектара) благоустроят. Специалисты уложат асфальт (3,2 тысячи квадратных метров), установят три скамейки и 11 урн, высадят 33 кустарника, обустроят велопарковку и автостоянку на 21 место.

Городская поликлиника № 212

Городская поликлиника № 212 обслуживает жителей районов Солнцево, Ново-Переделкино и Внуково . К больнице прикреплены 233 тысячи человек.

Главное здание городской поликлиники находится по адресу: Солнцевский проспект, дом 11а. В состав поликлиники входит пять филиалов (не считая строящегося здания на улице Авиаторов). Общая площадь зданий составляет 43 тысячи квадратных метров, их мощность — 5690 посещений в смену.

В одном из филиалов (Солнцевский проспект, дом 8) сейчас идет реконструкция. После открытия учреждение будет полностью соответствовать новому московскому стандарту поликлиник.

В городской поликлинике № 212 работают 905 человек. Это 353 врача, 354 сотрудника среднего медицинского персонала и 198 других сотрудников.

В структуру медучреждения входят все основные отделения первичной помощи: терапевтические, хирургическое, консультативное, отделения медицинской профилактики, функциональной диагностики, лучевой диагностики (включая КТ и МРТ), помощи взрослому населению на дому, а также дневной стационар на 37 коек.

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения с 2011 года для поликлиники закупили 640 единиц современного медицинского оборудования. Так, в больницу поставили магнитно-резонансный и компьютерные томографы, цифровые рентгеновские комплексы, системы ультразвуковой диагностики, маммограф, видеоэндоскопическое и колоноскопическое оборудование, четыре ультразвуковых аппарата, оборудование функциональной диагностики (аппарат для проведения тредмил-теста, два суточных монитора ЭКГ с регистраторами и 26 суточных мониторов артериального давления).

В пандемию было сформировано 15 выездных бригад, которые оказывают помощь на дому пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Ежедневно врачи совершают в среднем 120–150 выездов. По данным на 19 января, под наблюдением дома находятся 3076 человек с COVID-19, еще 574 человека прошли лечение в стационарных условиях.

На базе филиала № 5 (улица Летчика Грицевца, дом 14) организован ИФА-центр, в котором с 15 мая 2020 года обследование на наличие антител прошли более 10 тысяч человек.

В другом филиале поликлиники (Новоорловская улица, дом 4) организован пункт вакцинации. С 5 декабря 2020 года вакцину «Спутник V» получили 3042 человека, 718 из них уже ввели второй компонент вакцины.

С 14 января вакцинация против коронавируса организована на базе еще одного филиала, расположенного на улице Скульптора Мухиной. Первый компонент вакцины там получили 455 человек.

Новые больницы и поликлиники

С 2011 года в Москве построили около 100 городских, федеральных и частных объектов здравоохранения. Среди них — 45 поликлиник, из которых 18 было построено за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, еще 27 возвели за счет федеральных и частных средств.

В Адресной инвестиционной программе на 2021–2023 годы запланировано строительство 65 объектов здравоохранения. Среди них, в частности, 31 поликлиника, 21 больничный корпус, четыре подстанции скорой медицинской помощи.