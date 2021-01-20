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Москва

Автобусы с логотипом МЦД появились на улицах столицы 

Вечерняя Москва и ещё 2 2 часа назад
Автобусы с логотипом МЦД появились на улицах столицы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
По улицам столицы начали ездить автобусы с логотипом Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
В пресс-службе уточнили, что брендированные автобусы будут ходить возле станций D1 и D2. Внутри транспорта пассажирам расскажут о преимуществах МЦД, добавили в ведомстве. Всего на столичные улицы выйдут 60 автобусов.
Отличить брендированный транспорт от обычного поможет специальный декор. На автобусы добавили логотипы МЦД, надписи «Новое наземное метро» и другие сообщения, раскрывающие преимущества диаметров.
В ведомстве напомнили о том, что поездка по центральной зоне МЦД стоит всего 42 рубля — это меньше, чем цена за литр бензина.
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