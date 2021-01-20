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Москва

В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 20 января 2021
В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19
Фото: РИА Новости
В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1153 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1153 человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в столице выздоровели ещё 5220 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции "внушает осторожный оптимизм". По его словам, ощутимо снизилось ежедневное число новых выявленных случаев и госпитализаций — 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Новости Москвы , Общество , Сергей Собянин , Санкт-Петербург
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