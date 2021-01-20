В Москве за сутки госпитализировали 1153 пациента с COVID-19 

В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализированы 1153 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В Москве за сутки выявлено 3458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1153 человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице выздоровели ещё 5220 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции "внушает осторожный оптимизм". По его словам, ощутимо снизилось ежедневное число новых выявленных случаев и госпитализаций — 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.