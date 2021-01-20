В Москве выявили 2 452 случая заражения коронавирусом за сутки 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 452, что стало минимумом с 1 октября прошлого года. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа инфицированных составил 0,3%. В общей сложности в столице с начала пандемии заразились 900 894 человека, следует из данных штаба.

Число летальных исходов в Москве из-за коронавируса увеличилось за сутки на 65, это минимум с 2 ноября. Всего в столице умерли 12 690 человек.

Днем ранее в городе зафиксировали 84 смерти из-за ковида, что стало максимумом с начала пандемии. Также за сутки в Москве были выписаны по выздоровлению 4 770 пациентов. За все время выздоровел 752 651 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 135 553 человека.