В Москве зафиксировали рекорд по ипотекам

Москве в декабре 2020 года зарегистрировали 13 020 договоров ипотечного жилищного кредитования, это на четверть больше, чем годом ранее, и стало рекордным показателем, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по столице.

«Благодаря планомерному снижению ключевой ставки и как следствие изменению кредитной политики банков, а также запущенной с середины апреля программе льготного кредитования первичного жилья в Москве за год число регистраций ипотечных договоров увеличилось вдвое. Так, в январе мы зафиксировали 6,3 тысячи ипотек, в июне — после снятия в Москве режима самоизоляции граждан и возобновления работы центров госуслуг «Мои Документы» — 8,3 тысячи, а по итогам декабря уже свыше 13 тысяч сделок, что стало максимальным за все годы показателем», — сказал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Наибольшее суммарное количество ипотек по-прежнему фиксируют в четвертом квартале года. Их количество за год выросло тоже на 24% (36 563 договора против 29 484 в 2019-м).

Всего за 2020 год был оформлен 104 231 ипотечный договор, это на 16% больше, чем за 2019 год.

Майданов добавил, что льготная ипотека не только стала бустером роста на строительном рынке недвижимости, но и напрямую повлияла на вторичные продажи. Люди стали продавать готовые квартиры, чтобы приобрести ипотечное жилье лучшего качества. Некоторые использовали приобретение жилья в столице как надежный инвестиционный вклад.