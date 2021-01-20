Спорткомплекс ввели в эксплуатацию в Чертаново Центральном 

В столичном районе Чертаново Центральное ввели в эксплуатацию спорткомплекс с катком, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«На юге столицы ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Он расположился по адресу: ул. Красного Маяка, напротив влад. 13а, корп. 2», — говорится в сообщении.

Как поясняется, общая площадь здания составляет 4,7 тыс. кв. м. На первом этаже находятся ледовое поле размером 30 на 60 м, кабинеты врачей, вспомогательные и технические помещения, раздевалки. Для спортсменов оборудовали комнаты для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек, обустроили стоянку машин для заливки льда. В спорткомплексе предусмотрены системы электронного судейства и хронометража. На втором этаже расположен спортзал площадью 250 кв. м, административные помещения и буфет. Комплекс приспособлен для маломобильных групп населения. Перед зданием есть парковка на 25 мест. Прилегающую к нему территорию привели в порядок.

При этом проектировщики уделили особое внимание фасаду здания. Его украшением стали массивные стены цвета морской волны с элементами ленточного остекления. Кроме того, предусмотрена комплексная система наружного функционального, архитектурного и информационного освещения, чтобы пребывание на территории спорткомплекса в вечернее время было комфортным и безопасным.

«В столице ведется колоссальная работа не только по строительству объектов спорта для высоких достижений, но также и по созданию базовой инфраструктуры для физкультуры, для ежедневных занятий спортом, что крайне важно для того, чтобы поддерживать здоровье граждан. Их строительство позволит увеличить количество спортивных секций для жителей столицы и обеспечить эффективную подготовку большего числа спортсменов», — приводятся в материале слова руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова.

Как отмечается, сейчас в Москве продолжается строительство новых и ремонт существующих спортивных объектов. В рамках программы «Спорт Москвы» в 2021 году планируют ввести в эксплуатацию около 10 объектов общей площадью более 90 тыс. кв. м.