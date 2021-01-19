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Москва

Погода в Москве: метель и гололед ожидают жителей столицы в четверг 

Агентство «Москва» и ещё 2 1 час назад
Синоптики предупредили о метели и гололеде в Москве в четверг
Фото: РИА Новости
Жителей столичного региона в четверг, 21 января, могут ожидать снегопад и метель, возможен гололед. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Вероятность, что в Москве будут ледяные дожди, очень маленькая. На Европейской части территории России они могут быть, а в столице ожидается снег, метель и гололед, это начнется в четверг и в пятницу закончится», — сказал Леус.

Как отмечается на сайте центра погоды «Фобос», резкие колебания температуры и атмосферного давления, повышение влажности существенно понизят комфортность погоды и могут негативно сказаться на самочувствии.

«Так, если рано утром в четверг в Москве минус 15-17 градусов, то около полуночи уже близко к нулю, а это почти на 10 градусов выше нормы. За этот же период атмосферное давление понизится почти на 10 единиц — до 740 мм ртутного столба. Будьте внимательны к своему здоровью и своевременно позаботьтесь о себе. Добавим, что полюбившаяся многим русская зима еще вернется в центральные области Европейской России, только с более умеренными морозами. Уже в середине следующей недели днем около минус 1-6 градусов, а к выходным подморозит и до минус 10, и вновь пройдет небольшой снег, скрывая последствия оттепелей», — уточняют синоптики.

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