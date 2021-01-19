Синоптики предупредили о метели и гололеде в Москве в четверг

«Так, если рано утром в четверг в Москве минус 15-17 градусов, то около полуночи уже близко к нулю, а это почти на 10 градусов выше нормы. За этот же период атмосферное давление понизится почти на 10 единиц — до 740 мм ртутного столба. Будьте внимательны к своему здоровью и своевременно позаботьтесь о себе. Добавим, что полюбившаяся многим русская зима еще вернется в центральные области Европейской России, только с более умеренными морозами. Уже в середине следующей недели днем около минус 1-6 градусов, а к выходным подморозит и до минус 10, и вновь пройдет небольшой снег, скрывая последствия оттепелей», — уточняют синоптики.