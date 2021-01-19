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Москва

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом «позитивной» 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в российской столице, сообщает РИА Новости. По его словам, в настоящее время можно говорить, что положение исправляется в лучшую сторону.
Собянин на заседании координационного совета по коронавирусу подчеркнул, что показатели демонстрируют позитивную динамику по всем направлениям. Первая неделя после новогодних каникул, по его мнению, показала, что ситуация стабилизируется.

«В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости», — отметил градоначальник.

Он добавил, что в настоящее время в столице около 40% коечного фонда свободно. Этого вполне достаточно, чтобы власти «чувствовали себя уверенно в ближайшие недели и месяцы», резюмировал Собянин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила о том, что в России пройден пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. По ее словам, в настоящее время в стране наблюдается тенденция к стабилизации ситуации, однако могут отмечаться волнообразные колебания суточной заболеваемости. Она назвала причиной этого большой размер территории, которую занимает Россия, и разные условия распространения коронавирусной инфекции в разных регионах.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Роспотребнадзор , РИА Новости
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