Собянин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в российской столице, сообщает РИА Новости. По его словам, в настоящее время можно говорить, что положение исправляется в лучшую сторону.

Собянин на заседании координационного совета по коронавирусу подчеркнул, что показатели демонстрируют позитивную динамику по всем направлениям. Первая неделя после новогодних каникул, по его мнению, показала, что ситуация стабилизируется.

«В Москве мы фиксируем снижение заболеваемости», — отметил градоначальник.

Он добавил , что в настоящее время в столице около 40% коечного фонда свободно. Этого вполне достаточно, чтобы власти «чувствовали себя уверенно в ближайшие недели и месяцы», резюмировал Собянин.